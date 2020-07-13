Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! "Çekin pis ellerinizi!"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Hadise, önemli konularda yaptığı sert çıkışlarla kendisini göstermekten çekinmiyor. Karantina dönemini sevgilisiyle gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.