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Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! "Çekin pis ellerinizi!"

Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, ünlüler de sessiz kalmadı. Müge Anlı, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi ekranların tanınan isimleri de konu hakkında fikirlerini beyan etti. Müge Anlı, 'Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım' çağrısında bulundu, Hadise ise, Wayfair skandalı hakkında sert cümleler kaleme aldı.

13.07.2020 17:06 - Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30
Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! Çekin pis ellerinizi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Hadise, önemli konularda yaptığı sert çıkışlarla kendisini göstermekten çekinmiyor. Karantina dönemini sevgilisiyle gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.

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Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! Çekin pis ellerinizi!

Hadise, Wayfair skandalı hakkında, 'Pis ellerinizi, para için sattığınız ruhunuzu, çocukların üzerinden çekin! Böyle bir duruma susulmaz! Sudulamaz! Gördüklerime, duyduklarıma inanamıyorum!' şeklinde tepki gösterdi.

Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! Çekin pis ellerinizi!

İşte Hadise'nin paylaşımı...

Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! Çekin pis ellerinizi!

Wayfair skandalına bir tepki de usta sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, "Çocuklarınız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın, kendinizi de paylaşmayın, gerçekten" gibi bir çok paylaşımda bulundu.

Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! Çekin pis ellerinizi!

İşte Yıldız Tilbe'nin Wayfair paylaşımları...

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