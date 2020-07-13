Hadise'den Wayfair skandalına sert tepki! "Çekin pis ellerinizi!"
Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, ünlüler de sessiz kalmadı. Müge Anlı, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi ekranların tanınan isimleri de konu hakkında fikirlerini beyan etti. Müge Anlı, 'Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım' çağrısında bulundu, Hadise ise, Wayfair skandalı hakkında sert cümleler kaleme aldı.
13.07.2020 17:06
- Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Hadise, önemli konularda yaptığı sert çıkışlarla kendisini göstermekten çekinmiyor. Karantina dönemini sevgilisiyle gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.
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