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Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...

Oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Son günlerin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Hande Erçel, bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. Son günlerde Kendall Jenner, Deren Talu ve Şevval Şahin gibi isimlerin tercih ettiği bikini modeliyle poz veren Hande Erçel, paylaşımına 'Yaz, yaz, yaz' notunu düştü. 26 yaşındaki Hande Erçel'in bikinili paylaşımına beğeni yağarken, güzel oyuncunun boyu da merak konusu oldu.

13.07.2020 15:54 - Son Güncelleme: 13.07.2020 15:59
Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...

Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşan hande Erçel'e beğeni yağdı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, son günlerin modası olan leopar desenli bikinisi ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Duru güzelliği ile dikkat çeken Hande Erçel, kusursuz fiziği ile de adından söz ettirdi. Murat Dalkılıç ile sevgili olan Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin boyları...

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Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...

ÇAĞLA ŞIKEL - 180 CM

Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...
Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...
Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...
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