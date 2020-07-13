Hande Erçel leopar desenli bikinisi ile modaya uydu! İşte Hande Erçel'in bikinili pozu...

Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşan hande Erçel'e beğeni yağdı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, son günlerin modası olan leopar desenli bikinisi ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Duru güzelliği ile dikkat çeken Hande Erçel, kusursuz fiziği ile de adından söz ettirdi. Murat Dalkılıç ile sevgili olan Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin boyları...