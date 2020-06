Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı"

Haberler Galeri Magazin Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı"

Survivor Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız'ın yakın arkadaşı Dj Caner Çalışır bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden 31 yaşındaki Caner Çalışır'ın ölümü, başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı. Caner Çalışır'ın ölümü üzerine, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'in, yarışmada boynundaki uğurlu kolyesinin kopması akıllara geldi. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven, uğurlu kolyesi kopunca "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" diyerek ağlamıştı...

