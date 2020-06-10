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Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı"

Survivor Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız'ın yakın arkadaşı Dj Caner Çalışır bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden 31 yaşındaki Caner Çalışır'ın ölümü, başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı. Caner Çalışır'ın ölümü üzerine, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'in, yarışmada boynundaki uğurlu kolyesinin kopması akıllara geldi. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven, uğurlu kolyesi kopunca "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" diyerek ağlamıştı...

10.06.2020 12:07 - Son Güncelleme: 10.06.2020 12:26
Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti. Caner Çalışır'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi. Kerimcan Durmaz'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Caner Çalışır'ın ölümü yakınlarını derinden üzerken, akıllara Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven geldi.

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Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı

Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissettiği yönünde yorumlarda bulunuldu.

Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı

Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven, doğal tavırları ve duygusallığı ile en dikkat çeken ve sevilen yarışmacılar arasında.

Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı

Survivor 2020'de yarışma esnasında boynundaki kolyesi kopan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissettiği yönünde yorumlar yapıldı.

Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissetti! “Sünnetimden beri boynumdaydı

Nedeni ise Cemal Can'ın, sünnetinden bu yana boynundan hiç çıkarmadığı koloyesinin kopmasıydı...

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