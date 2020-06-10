Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Güzelliği kadar oyunculuğu ile de göz dolduran 27 yaşındaki Esra Bilgiç, saçları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Esra Bilgiç'in kaynak yaptığını belirten kullanıcılar, saçlarının bu halini çok beğendiklerini ifade eden yorumlarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u, son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile karşımıza çıktı. Güzel oyuncu Esra Bilgiç kimdir? Gelin yakından tanıyalım...
10.06.2020 12:52
- Son Güncelleme: 10.06.2020 13:02
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