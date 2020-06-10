Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Esra Bilgiç, aynı zamanda hukuk da okuduğu için bu dönemde derslerine çalıştı ve online ortamda sınavlara girdi. Bilgiç, dizinin setini de çok özlediğini söylemiş ve arkadaşları ile buluşmayı çok arzu ettiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu Temmuz ayında yeniden Ramo dizisi setinde olacak.