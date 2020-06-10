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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Güzelliği kadar oyunculuğu ile de göz dolduran 27 yaşındaki Esra Bilgiç, saçları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Esra Bilgiç'in kaynak yaptığını belirten kullanıcılar, saçlarının bu halini çok beğendiklerini ifade eden yorumlarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u, son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile karşımıza çıktı. Güzel oyuncu Esra Bilgiç kimdir? Gelin yakından tanıyalım...

10.06.2020 12:52 - Son Güncelleme: 10.06.2020 13:02
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'unu Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun olarak girdi hayatımıza Esra Bilgiç... Güzel oyuncu Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'unu Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, Adana'da yapılan çekimlerde bir hayli yorulduğu bir dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle Ankara'daki evinde kendisini karantinaya aldı.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'unu Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Esra Bilgiç, aynı zamanda hukuk da okuduğu için bu dönemde derslerine çalıştı ve online ortamda sınavlara girdi. Bilgiç, dizinin setini de çok özlediğini söylemiş ve arkadaşları ile buluşmayı çok arzu ettiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu Temmuz ayında yeniden Ramo dizisi setinde olacak.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'unu Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Karantina döneminde uzun bir süre Ankara'da kalan oyuncu, normalleşme adımları atılmaya başlanınca İstanbul'a geldi. Oyuncu, instagram hesabından Adalar manzaralı deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'unu Esra Bilgiç'in saçlarına ne oldu? Görenler şaşırdı

Fotoğrafta hayranların ilk dikkat ettiği detay, ünlü oyuncunun bir hayli uzayan saçlarıydı. Esra Bilgiç'in kaynak yaptığını belirten kullanıcılar, saçlarının bu halini çok beğendiklerini ifade eden yorumlarda bulundu.

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