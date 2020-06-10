Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil meğer O Ses Türkiye'ye katılmış! Babasının aynısı

Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve ünlülerin çocukları.