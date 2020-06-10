Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil meğer O Ses Türkiye'ye katılmış! Babasının aynısı
20 Kasım 2019 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Kuruluş Osman ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terziç, Burak Sevinç, Nurettin Sönmez, Yurdaer Okur, Saruhan Hünel, Didem Balçın, Ragıp Savaş gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Dündar Bey karakterine başarıyla hayat veren Ragıp Savaş. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Özel hayatı merak edilen 53 yaşındaki başarılı oyuncu . 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu.Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. İşte başra Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin çocukları.
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve ünlülerin çocukları.