Survivor Çağrı Atakan yine bombayı patlattı! İzdivaça döndü o isimle yakınlaştı derken bambaşka birini paylaştı ne Survivormış
Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntünün ardından Survivor yarışmacıları bir kez daha adından söz ettirdi. Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen yarışmacılar, özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Ünlüler Takımı yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı çalkalamıştı. Ancak bu kez Çağrı Atakan'dan bambaşka bir hamle gelince neler olduğu merak konusu oldu.
Survivor 2021'in en olaylı isimlerinden Çağrı Atakan'ın Instagram hesabında paylaştığı bir kare sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Sosyal medyada, duyanları şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
AŞK YAŞAYAN YAŞAYANA
Survivor 2021 sezonunun ilk aşk bombasını, İlayda Şeker ve İsmail Balaban patlatmıştı. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, kısa bir süre sonra yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.
Survivor 2021 sezonuna dair yeni bir iddia, sosyal medyayı karıştırdı. Şimdilerde Galatasaray'da forma giyen ünlü basketbolcu Merve Aydın'ın, yarışmadaki sinir krizleriyle akıllarda kalan Çağrı Atakan ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.