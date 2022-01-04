Banu Alkan’dan göğüs dekolteli olay videosuna açıklama! Yeşilçam’ın Afrodit’i kendi kendine mi konuştu, o öpücük kimeydi?

Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkasını bir magazin programında anlattı. Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Banu Alkan, telefonla bağlandığı programda, büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu söyledi.