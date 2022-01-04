Banu Alkan'dan göğüs dekolteli olay videosuna açıklama! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu, o öpücük kimeydi?
Banu Alkan'dan göğüs dekolteli olay videosuna açıklama! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu, o öpücük kimeydi? Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunyla gündeme bomba gibi düştü. Bir magazin programına bağlanan Alkan, o videonun perde arkasını anlattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın Instagram videosu magazin gündeminde çok konuşulanlar arasında...
04.01.2022 13:00
- Son Güncelleme: 04.01.2022 13:08
Banu Alkan'dan göğüs dekolteli olay videosuna açıklama! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu, o öpücük kimeydi?
Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yılbaşı paylaşımı yapan Alkan'ın boşluğa öpücük yollaması sosyal medyada gündem oldu.
Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkasını bir magazin programında anlattı. Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Banu Alkan, telefonla bağlandığı programda, büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu söyledi.