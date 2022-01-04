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Arto canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: "Eski eşiyle ormanda..."

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti. Sivri dili ile bilinen sunucu Bircan Bali neye uğradığını şaşırdı. 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Arto, canlı yayında yorumcu arkadaşı Bircan Bali'yi ifşa etti. Bircan Bali'nin eski eşiyle barıştığını söyleyen Arto sözleriyle gündeme bomba gibi düştü, Bircan'dan gelen tepki ise dikkat çekti.

04.01.2022 13:33 - Son Güncelleme: 04.01.2022 13:35
Arto canlı yayında Bircan Bali’yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: Eski eşiyle ormanda...

ESKİ EŞ İLE ORMANDA FLÖRT!

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı... 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bircan Bali açıklamasında "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" demişti.

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Arto canlı yayında Bircan Bali’yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: Eski eşiyle ormanda...

Ayrılsalar da çocukları için sık sık bir araya gelen çifti Arto ifşa etti. Canlı yayında Arto duyduklarını anlatınca Bircan Bali ne diyeceğini bilemedi.

Arto canlı yayında Bircan Bali’yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: Eski eşiyle ormanda...

Arto açıklamasında "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" dedi. Bircan Bali daha sonra ise tatillerinin iyi geçtiğini söyledi.

Arto canlı yayında Bircan Bali’yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: Eski eşiyle ormanda...

İddiaya göre geçtiğimiz yaz Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı. Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren ünlü popçu, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmişti.

Arto canlı yayında Bircan Bali’yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: Eski eşiyle ormanda...

Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz Mart ayında boşandı.

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