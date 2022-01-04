Arto canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı: "Eski eşiyle ormanda..."

ESKİ EŞ İLE ORMANDA FLÖRT!

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı... 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bircan Bali açıklamasında "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" demişti.