Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.