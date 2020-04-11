Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...
Survivor 2020, birleşme partisine gidiyor... Survivor yarışmasının kritik eşiklerinden biri olan ve merakla beklenen birleşme partisi geldi çattı. Takımlar arasında yarışmacıların değiş tokuş yapılacağı Survivor'ın birleşme partisinden de ilk görüntüler geldi. Survivor birleşme partisinden gelen ilk görüntülere Cemal Can Canseven ve Aycan Yanaç damgasını vurdu. Öte yandan oynanan futbol maçında Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'a yaptığı sert müdahale de çok konuşuldu.
11.04.2020 15:09
- Son Güncelleme: 11.04.2020 15:09
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