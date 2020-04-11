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Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Survivor 2020, birleşme partisine gidiyor... Survivor yarışmasının kritik eşiklerinden biri olan ve merakla beklenen birleşme partisi geldi çattı. Takımlar arasında yarışmacıların değiş tokuş yapılacağı Survivor'ın birleşme partisinden de ilk görüntüler geldi. Survivor birleşme partisinden gelen ilk görüntülere Cemal Can Canseven ve Aycan Yanaç damgasını vurdu. Öte yandan oynanan futbol maçında Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'a yaptığı sert müdahale de çok konuşuldu.

11.04.2020 15:09 - Son Güncelleme: 11.04.2020 15:09
Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı.

Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Ilıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.

Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

Öte yandan birleşme partisi öncesi düzenlenen maçta Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'a yaptığı sert müdahale dikkatlerden kaçmadı.

Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler çok konuşuldu! Özellikle Aycan Yanaç ve Cemal Can Canseven...

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