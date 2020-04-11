Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten. Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı olarak karşımıza çıkan Perihan Savaş, daha 16 yaşındayken Altın Portakal alarak tanınmaya başladı. Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş, Yeşilçam'da "Kötü adam" rolleriyle tanınan Erol Taş'la yaşadığı ilginç anıyı anlattı.
PERİHAN SAVAŞ YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ BİR RÖPORTAJINDA ŞÖYLE ANLATMIŞTI
Perihan Savaş, 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''
İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI
Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''