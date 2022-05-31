Survivor Berna twerk yapınca sevgilisi ısırmaya kalktı! "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyen Berna Keklikler'in kalça dansına tepki yağdı!
Survivor 2022 All Star'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam eden Berna Keklikler son olarak sevgilisine yaptığı Twerk dansı ile gündeme geldi. Tik Tok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile video çeken Keklikler kalçasını sevgilisinin suratına dayadı. "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Birçok kişi bu paylaşımın uygunsuz olduğunu söyleyerek "Bu kadar da olmaz ki!" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...
Survivor'dan elenen Berna Keklikler şimdilerde 388 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında yarışan Keklikler o dönem Evrim ile aynı potaya girmiş ve elenmişti. Yarışma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Berna Keklikler bu kez büyük tepki topladı. Tik Tik fenomeni sevgilisine Twerk dansı yapan yarışmacıya yorumlar peş peşe geldi.
2022 Survivor All Star yarışmasına ağlayarak veda etmişti. Evrim Keklik ile sık sık polemik yaşayan Berna Keklikler, elenmesinin ardından sosyal medya hesabına yoğunlaştı. Instagram'ı aktif kullanan eski yarışmacı son olarak Tik Tik fenomeni sevgilisine Twerk dansı yaptı. Berna Keklikler, kalça dansıyla ağızları açık bıraktı.
Sevgilisi Gil Croes'i çok özlediğini defalarca kez dile getirmişti. Berna Keklikler, sevgilisi hakkında "Ben ilk defa aşık oldum. Bu çok garip bir duygu. Burada sevdiğimle konuşamamak çok kötü bir duygu, canımı yakıyor" açıklamasında bulunarak hayranlarını şok etmişti.