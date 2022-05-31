Survivor Berna twerk yapınca sevgilisi ısırmaya kalktı! "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyen Berna Keklikler'in kalça dansına tepki yağdı!

Sevgilisi Gil Croes'i çok özlediğini defalarca kez dile getirmişti. Berna Keklikler, sevgilisi hakkında "Ben ilk defa aşık oldum. Bu çok garip bir duygu. Burada sevdiğimle konuşamamak çok kötü bir duygu, canımı yakıyor" açıklamasında bulunarak hayranlarını şok etmişti.