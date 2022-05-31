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Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Yağmur Tanrısevsin'den takipçilerine ters köşe! Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Siyah göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, takipçilerinin şoke etti. Bir kısmı ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Öte yandan oyuncu fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in gündem olan o pozları...

31.05.2022 21:22 - Son Güncelleme: 31.05.2022 21:22
Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram'da yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Siyah göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

İddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, takipçilerinin şoke etti.

Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Bir kısmı ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”

Öte yandan oyuncu fit haliyle sevenlerinden tam not aldı.

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