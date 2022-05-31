Yağmur Tanrısevsin’den takipçilerine ters köşe! Göğüs ve bacak dekoltesine yorum yağdı: “Yağmur’a ne yaptın? Böylesine alışkın değiliz!”
Yağmur Tanrısevsin'den takipçilerine ters köşe! Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Siyah göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, takipçilerinin şoke etti. Bir kısmı ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Öte yandan oyuncu fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in gündem olan o pozları...
31.05.2022 21:22 - Son Güncelleme: 31.05.2022 21:22
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram'da yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.