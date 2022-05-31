Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel tatil paylaşımıyla tozu dumana kattı! Beyaz minisiyle taş merdivenlerde poz verdi ilgi odağı oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tatil paylaşımıyla tozu dumana kattı! Genç popçu Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcının annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazin manşetlerini süslemişti. Öztel, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Tatil için Alaçatı'ya giden Havva Öztel, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve beyaz minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çeken paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı...
31.05.2022 18:34 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:34
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Tatil için Alaçatı'ya giden Havva Öztel, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve beyaz minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.