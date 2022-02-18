Survivor Berkan'ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan'ın ününü solladı geçti
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut'tu. Finale 1 kala elendi elenmesine ama, yedeklerden dahil olan Berkan, Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu. Survivor 2022 All-Star'ın ana kadrosunda başlayan Berkan Karabulut'u şu sıralar tutabilene aşk olsun. Tüm yarışmacılar arasında performans birincisi olan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ise dışarıda adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak öyle bir fotoğraf paylaştı ki, Survivor 2021'in flaş isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu düşüp bayıldı.
18.02.2022 10:03 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:03
Hayatlarımız Survivor 2020 yedeklerinden giren Survivor Berkan Karabulut, o dönemki başarılı performansıyla Survivor 2022 All-Star'a adını ana kadrodan yazdırdı.
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
Survivor 2020'ye katıldıktan sonra hayatı değişen Berkan Karabulut ile birlikte sevgilisi Lale Zuzanna Onuk da bir sosyal medya fenomenine dönüştü.