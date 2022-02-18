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Haberler Magazin Survivor Berkan'ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan'ın ününü solladı geçti

Survivor Berkan'ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan'ın ününü solladı geçti

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut'tu. Finale 1 kala elendi elenmesine ama, yedeklerden dahil olan Berkan, Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu. Survivor 2022 All-Star'ın ana kadrosunda başlayan Berkan Karabulut'u şu sıralar tutabilene aşk olsun. Tüm yarışmacılar arasında performans birincisi olan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ise dışarıda adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak öyle bir fotoğraf paylaştı ki, Survivor 2021'in flaş isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu düşüp bayıldı.

18.02.2022 10:03 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:03
Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

Hayatlarımız Survivor 2020 yedeklerinden giren Survivor Berkan Karabulut, o dönemki başarılı performansıyla Survivor 2022 All-Star'a adını ana kadrodan yazdırdı.

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Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.

Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

Survivor 2020'ye katıldıktan sonra hayatı değişen Berkan Karabulut ile birlikte sevgilisi Lale Zuzanna Onuk da bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

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