Survivor Berkan’ın sevgilisi öyle bir şey paylaştı ki Aleyna Kalaycıoğlu düştü kaldı! Sevgilisi Berkan’ın ününü solladı geçti

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.