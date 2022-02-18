Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in huzuru kalmadı! "Seni bidona koyup asit dökeceğim kocana şarjör boşaltacağım"
Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in huzuru kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i daha önce de tehdit eden Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki dava sürerken ünlü çifti bir kez daha hedef aldı: "Başak seni asitle yakacağım, kocana da şarjör boşaltacağım!" mesajı sonrası ünlü çift şahıstan üçüncü kez şikayetçi oldu.
18.02.2022 09:53 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:56
Sinan Altıntaş isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.
DİZER'E GELEN KORKUNÇ MESAJ
Aynı isim çifti bir kez daha tehdit etti.Altıntaş, Başak Dizer'in sosyal medya hesabına "Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım" diye mesaj attı.