Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in huzuru kalmadı! "Seni bidona koyup asit dökeceğim kocana şarjör boşaltacağım"

Sinan Altıntaş isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.