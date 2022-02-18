SON DAKİKA: Buse Varol ile boşanma arifesindeki Alişan'dan dikkat çeken alyans hamlesi! Buse "yüzük gösterge değil" demişti...
Son dakika magazin haberi... Buse Varol ile boşanma arifesindeki Alişan'dan dikkat çeken alyans hamlesi geldi. Boşanma iddiaları gündeme gelince Buse, "yüzük gösterge değil" açıklaması ile dikkat çekmişti. Bir süredir Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, önceki gün oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde bir magazin programında Alişan ile Buse'nin evliliğindeki ilk krizin nedeni ifşa edilmişti...
BUSE "YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL" DEMİŞTİ...
Buse Varol ile boşanma arifesindeki Alişan'dan dikkat çeken alyans hamlesi! 2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Alişan, ayrılık haberlerinin ardından Etiler'de oğlu Burak ile birlikte objektiflere takıldı.
Hayli keyifli olduğu görülen Alişan, kameraları karşısında görünce oğluna, "Şarkı söylemek ister misin?" diye sordu. Burak'tan ses gelmeyince ise "Kameralara tepkili" diye espri yapan şarkıcı, muhabirleri gülümsetti.
"ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"
Burak'ı çocuk koltuğuna yerleştiren şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşi Varol'un fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" notunu sorulunca, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi.
Eşi Buse Varol'un (31) alyansının çıkardığı hatırlatılan 45 yaşındaki şarkıcı Alişan, parmağındaki alyansı gazetecilere göstermeyi de ihmal etmedi.
Eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un eşi ayrılacakları yönündeki haberi beğendiği Alişan'a sorulunca, "Konuşmayacağım" diyerek soruları geri çevirdi.