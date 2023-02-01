"Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı'ya kırıldım" Survivor'a "Üçkağıt sahte" demiş Acun Ilıcalı'yla papaz olan Nagihan Karadere...
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Sonrasında Ilıcalı'dan özür dileyen Nagihan Karadere yine bazı açıklamalarda bulundu.
Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"
ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık vermişti.
Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.