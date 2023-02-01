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Haberler Magazin "Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı'ya kırıldım" Survivor'a "Üçkağıt sahte" demiş Acun Ilıcalı'yla papaz olan Nagihan Karadere...

"Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı'ya kırıldım" Survivor'a "Üçkağıt sahte" demiş Acun Ilıcalı'yla papaz olan Nagihan Karadere...

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Sonrasında Ilıcalı'dan özür dileyen Nagihan Karadere yine bazı açıklamalarda bulundu.

01.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:54
Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı’ya kırıldım Survivor’a Üçkağıt sahte demiş Acun Ilıcalı’yla papaz olan Nagihan Karadere...

Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu.

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Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı’ya kırıldım Survivor’a Üçkağıt sahte demiş Acun Ilıcalı’yla papaz olan Nagihan Karadere...

Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı’ya kırıldım Survivor’a Üçkağıt sahte demiş Acun Ilıcalı’yla papaz olan Nagihan Karadere...

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"

Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı’ya kırıldım Survivor’a Üçkağıt sahte demiş Acun Ilıcalı’yla papaz olan Nagihan Karadere...

ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık vermişti.

Survivor benim hayatımı altüst etti Acun Ilıcalı’ya kırıldım Survivor’a Üçkağıt sahte demiş Acun Ilıcalı’yla papaz olan Nagihan Karadere...

Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.

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