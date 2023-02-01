İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi bakın kim çıktı o karede gören inanamadı! Anne-kız ortalığı salladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in önceki gün paylaştığı fotoğrafta, herkes ilk kez paylaştığı kız kardeşini paylaşmışken biri isim vardı ki gözlerden kaçtı. O isim Dilan Çıtak'ın annesinden başkası değil. Önceki gün bir mekanda sahne alan şarkıcı eşi Levent Dörter'i yalnız bırakmayan Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Dilan Çıtak Tatlıses olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
01.02.2023 13:18 - Son Güncelleme: 01.02.2023 13:18
İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses, sesi ve şarkılarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Önceki gün eşi Levent Dörter, kız kardeşi Esila ve annesi Işıl'la fotoğraf paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi herkesi şaşırttı.