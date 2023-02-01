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Haberler Magazin Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın'dan ayrılıp İlkin Tüfekçi'yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın'dan ayrılıp İlkin Tüfekçi'yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Uzun süredir ekranlarda uzak olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüşken, Ulusoy aynı hızda başka bir bombayı patlattı. Çağatay Ulusoy'un İlkin Tüfekçi ile aşk yaşadığı iddiası bir anda herkesi şaşkına çevirmişti. Özel hayatını gözden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy bu kez de arabada son ses müzikle, trafikte görüntülendi. İşte haberin detayları...

01.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:10
Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın’dan ayrılıp İlkin Tüfekçi’yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Şov dünyasındaki ayrılık rüzgarı bu kez Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'a yansımıştı.

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Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın’dan ayrılıp İlkin Tüfekçi’yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Son olarak Ebru Şahin'le jigolo adlı filmde başrol oynayan Ulusoy ile Sarışın ayrıldı.

Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın’dan ayrılıp İlkin Tüfekçi’yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

İlişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Ulusoy'un artık arkadaş ortamlarında tek başına katıldığı öğrenildi.

Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın’dan ayrılıp İlkin Tüfekçi’yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişken, Ulusoy cephesinden bir başka aşk bombası geldi.

Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın’dan ayrılıp İlkin Tüfekçi’yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı

Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürülmüştü. Tüfekçi'nin, Instagram'dan gittikleri iddia edilen mekandan paylaşım yapması dikkat çekmişti.

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