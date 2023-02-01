Bu efkar ne Çağatay! Duygu Sarışın'dan ayrılıp İlkin Tüfekçi'yle sevgili olan Çağatay Ulusoy arabada son ses efkar dağıttı
Uzun süredir ekranlarda uzak olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüşken, Ulusoy aynı hızda başka bir bombayı patlattı. Çağatay Ulusoy'un İlkin Tüfekçi ile aşk yaşadığı iddiası bir anda herkesi şaşkına çevirmişti. Özel hayatını gözden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy bu kez de arabada son ses müzikle, trafikte görüntülendi. İşte haberin detayları...
01.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:10
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişken, Ulusoy cephesinden bir başka aşk bombası geldi.