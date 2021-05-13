Survivor Batuhan'ın kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da oyuncuymuş! Aleyna Kalaycıoğlu'yla sevgili olduğu söylenen Batuhan...
Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan ve sevgili oldukları iddia edilen Batuhan Karacakaya hakkında araştırma yapanlar hiç beklenmedik gerçeklerle karşılaştı. Bunlardan biri de kardeşi hakkındaki gerçekler. İşte detaylar.
SURVIVOR 2021 BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya'nın annesinin Gülhayat Karacakaya olarak biliniyor. Kazandığı yarışma sonrası "Melisa" diye bağıran Batuhan Karacakaya'nın seslendiği kişinin ise kardeşi olduğu teyit edilen bilgiler arasında yer alıyor.
Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'yı herkes Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak tanıyor. Ancak Aşk-ı Memnu başarılı oyuncunun kariyerindeki duraklarından sadece birisi oluyor. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, Türkiye'de gençler tarafından oldukça seviliyor. Beğenilerek takip edilen oyuncu, kariyerin başında olmasına rağmen tanınan yapımlarda yer alıyor.
SURVIVOR 2021 BATUHAN KARACAKAYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNAMIŞTIR?
Survivor 2021'de yer alan Batuhan Karaca, oyunculuk kariyeriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü yapımlarda yer almış olan oyuncu, dizilerin izleyenleri tarafından takdir ediliyor. Türkiye dizi tarihinde önemli bir yere sahip olan Aşk-ı Memnu uyarlamasının sonuncusunda oynayan oyuncunun, o günden bugüne güçlü bir hayran kitlesi bulunuyor.