Survivor Batuhan'ın kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da oyuncuymuş! Aleyna Kalaycıoğlu'yla sevgili olduğu söylenen Batuhan...

Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan ve sevgili oldukları iddia edilen Batuhan Karacakaya hakkında araştırma yapanlar hiç beklenmedik gerçeklerle karşılaştı. Bunlardan biri de kardeşi hakkındaki gerçekler. İşte detaylar.

13.05.2021 15:38 - Son Güncelleme: 13.05.2021 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





