Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...
Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye Evcen güzelliğiyle hayran bıraktı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, Instagram'dan bayram mesajı paylaştı. Çekim arkasından bornozlu çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen, güzelliğiyle hayran bıraktı. Evcen, kız kardeşleri ve yeğeni ile arasındaki benzerlikle sık sık gündeme geliyor ve kendisinden, 'Genlerden gelen güzellik' olarak söz ettiriyor...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Özçivit ailesi, attığı her adımla gündem oluyor... Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medya gündeminden düşmüyor.