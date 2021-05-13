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Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye Evcen güzelliğiyle hayran bıraktı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, Instagram'dan bayram mesajı paylaştı. Çekim arkasından bornozlu çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen, güzelliğiyle hayran bıraktı. Evcen, kız kardeşleri ve yeğeni ile arasındaki benzerlikle sık sık gündeme geliyor ve kendisinden, 'Genlerden gelen güzellik' olarak söz ettiriyor...

13.05.2021 15:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 16:27
Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, bomba gibi dönüş yapacak. Attığı her adımla magazin gündeminde bir numaraya yerleşen Fahriye Evcen, Instagram'dan kamera arkası çekimden bir poz paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Bornozlu pozuyla sevenlerinin bayramını kutlayan Fahriye Evcen, güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Özçivit ailesi, attığı her adımla gündem oluyor... Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündeme gelen Fahriye Evcen, kardeşleri ve yeğeni ile olan benzerliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

İşte 'Genlerden gelen güzellik' dedirten Fahriye Evcen'in kardeşleri ve yeğeni başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...