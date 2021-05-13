Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye...

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla mutlu bayramlar diledi! Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Fahriye Evcen güzelliğiyle hayran bıraktı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, Instagram'dan bayram mesajı paylaştı. Çekim arkasından bornozlu çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen, güzelliğiyle hayran bıraktı. Evcen, kız kardeşleri ve yeğeni ile arasındaki benzerlikle sık sık gündeme geliyor ve kendisinden, 'Genlerden gelen güzellik' olarak söz ettiriyor...

13.05.2021 15:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





