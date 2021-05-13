Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi çıka çıka o ünlü oyuncu çıktı! Kendisi gibi oyuncu aşkı bakın kim
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Pozam, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun, Demet Gül gibi isimleri bulunduran Akrep dizisinin en sevilen isimlerinden biri de Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun. Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun da dizi ile ününe ün katan isimlerden. Aslı Melisa Uzun özel hayatından fotoğrafları sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Aslı Melisa Uzun dizide sancılı bir aşk beslerken özel hayatında çok mutlu. Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Bakın o isim kim. İşte başta Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.
Sonrasında ise yolu oyunculukla kesişti. Erkenci Kuş, Arkadaşlar İyidi gibi dizilerde rol alan Aslı Melisa Uzun yurt dışında da Verbotene Liebe, Zen Mother gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz günler paylaştığı spor fotoğrafıyla hayran bırakna Aslı Melisa Uzun hakkında araştırma yapan sevgilisinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi kimmiş. İşte başta Aslı Melisa Uzun olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.