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Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Survivor yarışmasından elendi. Adaya veda eden Karacakaya'nın hayranları henüz yaşadıkları şoku üzerlerinden atamazken ünlü oyuncudan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Elendikten sonra ilk kez konuşan Karacakaya, 'Şampiyon olmayı hak etmiyorlar' diyerek dikkat çekti. İşte Batuhan Karacakaya'nın o açıklaması…

14.06.2021 21:30 - Son Güncelleme: 14.06.2021 21:30
Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Survivor yarışmasından elendi. Adaya veda eden Karacakaya'nın hayranları henüz yaşadıkları şoku üzerlerinden atamazken ünlü oyuncudan tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

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Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Bir uygulama üzerinden verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü oyuncu, söz konusu soruya şöyle karşılık verdi: "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi Takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım.

Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık, Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor Şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı"

Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü

Karacakaya'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Açıklama sonrası sosyal medya ikiye bölündü.