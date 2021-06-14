Survivor Batuhan’dan zehir zemberek sözler! ‘Şampiyon olmayı hak etmiyorlar’ diyen Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Survivor yarışmasından elendi. Adaya veda eden Karacakaya'nın hayranları henüz yaşadıkları şoku üzerlerinden atamazken ünlü oyuncudan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Elendikten sonra ilk kez konuşan Karacakaya, 'Şampiyon olmayı hak etmiyorlar' diyerek dikkat çekti. İşte Batuhan Karacakaya'nın o açıklaması…
Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Survivor yarışmasından elendi. Adaya veda eden Karacakaya'nın hayranları henüz yaşadıkları şoku üzerlerinden atamazken ünlü oyuncudan tartışma yaratacak bir açıklama geldi.