Kıvanç Tatlıtuğ’un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı değişimi olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı… Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan 'Kral Kaybederse' dizisinde başrolü oynayacağı iddia edildi. İddiaların ardından kısa süre içinde gündem olan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyaya düşerek hızla yayıldı. Tatlıtuğ'un yıllar önceki hallerini görenler şaştı kaldı. İşte o fotoğraflar…

14.06.2021 20:57 - Son Güncelleme: 14.06.2021 20:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





