Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Hadise'den kafa karıştıran paylaşım! 'Sonumuz değişir mi?' diye sordu… Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialar nedeniyle zor günler geçiren Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip ederek ayrılık iddialarını yalanlayan çift, Hadise'nin paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Instagram hesabında siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla kafa karıştırdı. Hadise'nin son paylaşımı akıllara 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi. İşte o paylaşım…

14.06.2021 21:58 - Son Güncelleme: 14.06.2021 21:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





