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Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Hadise'den kafa karıştıran paylaşım! 'Sonumuz değişir mi?' diye sordu… Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialar nedeniyle zor günler geçiren Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip ederek ayrılık iddialarını yalanlayan çift, Hadise'nin paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Instagram hesabında siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla kafa karıştırdı. Hadise'nin son paylaşımı akıllara 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi. İşte o paylaşım…

14.06.2021 21:58 - Son Güncelleme: 14.06.2021 21:58
Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialar nedeniyle zor günler geçiren Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da ayrıldığı öne sürülmüştü.

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Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Ancak Kaan Yıldırım ile Hadise, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip ederek ayrılık iddiaları yalanlamıştı.

Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin son paylaşımı kafa karıştırdı.

Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Instagram hesabında siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla dikkat çekti.

Hadise’den kafa karıştıran paylaşım! ‘Sonumuz değişir mi?’ diye sordu herkes aynı şeyi merak etti Kaan Yıldırım ile…

Ünlü şarkıcı, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımının altında "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" ifadelerini kullandı.