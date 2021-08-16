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Haberler Magazin Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8'i hedef aldı 'bir kurgu yüzünden hiç oldu!' Aleyna'yla sevgili deniyordu ama...

Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8'i hedef aldı 'bir kurgu yüzünden hiç oldu!' Aleyna'yla sevgili deniyordu ama...

Survivor 2021 bitti bitmesine ama fırtınası dinmiyor... Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği, TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Sezon boyunca şampiyonluğun en büyük adaylarından biri de İsmail Balaban'ın yakın arkadaşı olan Batuhan Karacakaya'ydı. Yarışmadaki iddialı isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya, aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'le girdiği potadan sürpriz bir şekilde elenmişti. Anlaşılan o ki Batuhan Karacakaya için bu elenmenin etkileri dinmiş değil...

16.08.2021 15:58 - Son Güncelleme: 16.08.2021 15:58
Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya elenmesinin şokunu hala atamıyor. Batuhan Karacakaya, Instagram hesabından öyle bir paylaşımı beğendi ki sosyal medya sallandı.

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Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

Survivor 2021 yarışmacıları yine rüzgar estirdi. Ortalığı birbirine sokan o açıklamaya ilk beğeni Batuhan Karacakaya'dan gelince takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

O açıklamalar sadece Aleyna Kalaycıoğlu'nu değil Acun medyayı da hedefe alır haldeydi. İşte ortalığı birbirine katan o açıklama ve beğeni…

Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

Survivor 2021 son sezonuyla da oldukça heyecanlıydı. Birbirinden başarılı yarışmacıların bulunduğu Survivor 2021'de soluk soluğa bir yarışma izledik fakat hala yerine oturmayan bir takım şeyler kaldı.

Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

Batuhan Karacakaya'nın beğendiği bir gönderi sosyal medyada olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve Acun medyayı hedef alan o açıklamayı beğenen Batuhan Karacakaya herkesin kafasını karıştırdı. Batuhan Karacakaya2nın üstüne oyun mu oynandı? İşte tüm detaylar…

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