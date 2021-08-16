Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8'i hedef aldı 'bir kurgu yüzünden hiç oldu!' Aleyna'yla sevgili deniyordu ama...
Survivor 2021 bitti bitmesine ama fırtınası dinmiyor... Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği, TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Sezon boyunca şampiyonluğun en büyük adaylarından biri de İsmail Balaban'ın yakın arkadaşı olan Batuhan Karacakaya'ydı. Yarışmadaki iddialı isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya, aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'le girdiği potadan sürpriz bir şekilde elenmişti. Anlaşılan o ki Batuhan Karacakaya için bu elenmenin etkileri dinmiş değil...
16.08.2021 15:58
- Son Güncelleme: 16.08.2021 15:58
Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya elenmesinin şokunu hala atamıyor. Batuhan Karacakaya, Instagram hesabından öyle bir paylaşımı beğendi ki sosyal medya sallandı.
Survivor 2021 yarışmacıları yine rüzgar estirdi. Ortalığı birbirine sokan o açıklamaya ilk beğeni Batuhan Karacakaya'dan gelince takipçilerinin gözünden kaçmadı.