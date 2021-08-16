Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ve TV 8’i hedef aldı ’bir kurgu yüzünden hiç oldu!’ Aleyna’yla sevgili deniyordu ama...

Batuhan Karacakaya'nın beğendiği bir gönderi sosyal medyada olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve Acun medyayı hedef alan o açıklamayı beğenen Batuhan Karacakaya herkesin kafasını karıştırdı. Batuhan Karacakaya2nın üstüne oyun mu oynandı? İşte tüm detaylar…