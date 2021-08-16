Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz 'photoshopsuz' diyerek son halinin fotoğrafını paylaştı. Kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran Paköz'ün son hali, sosyal medyada gündem oldu.
16.08.2021 15:17
- Son Güncelleme: 16.08.2021 15:26
Uzun yıllardır ekranlarda yer alan sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, soluğu Seda Sayan'ın doktorunda aldı. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdirmişti. Ünlü sunucu Instagram'dan son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.
Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.