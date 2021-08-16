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Haberler Magazin Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali

Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali

Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz 'photoshopsuz' diyerek son halinin fotoğrafını paylaştı. Kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran Paköz'ün son hali, sosyal medyada gündem oldu.

16.08.2021 15:17 - Son Güncelleme: 16.08.2021 15:26
Serap Paköz ’photoshopsuz’ dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan ’keşke photoshop olsaydı’ dedi! İşte son hali

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, soluğu Seda Sayan'ın doktorunda aldı. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdirmişti. Ünlü sunucu Instagram'dan son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.

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Serap Paköz ’photoshopsuz’ dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan ’keşke photoshop olsaydı’ dedi! İşte son hali

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Serap Paköz ’photoshopsuz’ dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan ’keşke photoshop olsaydı’ dedi! İşte son hali

Ünlü sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Serap Paköz ’photoshopsuz’ dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan ’keşke photoshop olsaydı’ dedi! İşte son hali

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Paköz, sosyal medyadan gelen bir yorumla çileden çıktı.

Serap Paköz ’photoshopsuz’ dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan ’keşke photoshop olsaydı’ dedi! İşte son hali

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı...

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