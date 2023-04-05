Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...
Bu sezon beklediği reytinglerin altında kaldığı iddia ediken Survivor 2023, ekran macerasına devam ediyor. Ünlüler ve gönülüler takımlarının mücadele ettiği programda en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Barış Telli. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topluyor ve ilham veriyor. Önceki gün Buse Plan ile girdiği tartışma sonrası hakkında araştırma yapanlarsa Hülya Avşar gerçeğini duyunca şaşırdı. İşte haberin detayları...
05.04.2023 12:01 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:01
4 yaşında topun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden başarılı sporcu Barış Telli, Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.