RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Bu sezon beklediği reytinglerin altında kaldığı iddia ediken Survivor 2023, ekran macerasına devam ediyor. Ünlüler ve gönülüler takımlarının mücadele ettiği programda en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Barış Telli. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topluyor ve ilham veriyor. Önceki gün Buse Plan ile girdiği tartışma sonrası hakkında araştırma yapanlarsa Hülya Avşar gerçeğini duyunca şaşırdı. İşte haberin detayları...

05.04.2023 12:01 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:01
Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, gösterdiği performanslarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Milli takımda yakaladığı başarılarla herkesin büyük beğenisini toplayan Telli, Survivor'a da damgasını vurdu.

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Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

4 yaşında topun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden başarılı sporcu Barış Telli, Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.

Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Telli önceki gün takım arkadaşı Buse Plan ile girdiği polemikle gündeme geldi. Barış "Benim ampute olduğum aklınızdan çıkmıyor. Bu da beyninizin de ampute olduğunu gösteriyor. Unutmamaya ve unutturmamaya çalışıyorsunuz" dedi.

Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Buse ise "Ne alakası var ampute olmanla? Kullanıp durma, işine geldiği zaman herkesle eşitsin, işine gelmediğinde herkesin yattığı yerde yatamıyorsun" cevabını verdi.

Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke eden cinsten! Hedefteki isim Barış Telli meğer...

Telli hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan bir gerçekle karşılaştı.

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