Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gardırop Fuat'ın oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Yeşilçam efsanesi Ünal Gürel'in meğer oğlu...
Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardrop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi ünlü bir isim çıktı.
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardrop Fuat rolüyle dikkat çekmişti. Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.
Efsane ismin oğlu da kendisi gibi bir oyuncu... İşte başta Ünal Gürel olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.