Şeyma Subaşı'na 'Arizona kertenkelesi' diyen Bircan Bali'ye Pınar Eliçe 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca... Ebru Şancı: "Acaba ata çok mu biniyor?"
Şeyma Subaşı'na 'Arizona kertenkelesi' diyen Bircan Bali'ye Pınar Eliçe 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca olanlar oldu. Ebru Şancı, "Acaba ata çok mu biniyor?" dedi herkes şoke oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi başlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları sosyal medya gündeminde. Türkiye'de yaşanan epremin ardından hassasiyet göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Doğu Afrika ülkesinde yaptığı bir yardım çok konuşuldu. Dul bir anneye ev yaptıran Şeyma Subaşı hem takdir edildi hem de tepki çekti. Bu konu tartışıldığı sırada Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı'dan gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü.
Şeyma Subaşı'na 'Arizona kertenkelesi' diyen Bircan Bali'ye Pınar Eliçe 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca olanlar oldu. Ebru Şancı "Acaba ata çok mu biniyor?" dedi stüdyoda kahkaha koptu.
Sevgilisi ile düğün hazırlığında olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımları sosyal medya gündeminde. Türkiye'de yaşanan epremin ardından hassasiyet göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Doğu Afrika ülkesinde yaptığı bir yardım çok konuşuldu.
Ebru Şancı'nın "Şeyma neden devamlı rot balansı bozulmuş araba gibi oynuyor?" sorusuna Bircan Bali'den gelen "Arizona kertenkelesi" gibi yorumu gündeme bomba gibi düştü. Pınar Eliçe "Devamlı yay var gibi altında" dedi, Ebru Şancı ise, "Acaba çok mu ata biniyor kız" diye yorum yaptı. Pınar Eliçe ise "Bence attan indi eşeğe bindi o" diyerek herkesi şoke etti.