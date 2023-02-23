Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...
Survivor Barış Telli'nin hayatı, yarışmanın son bölümünde izleyenlerin dikkatini çekip araştırılmaya başlandı. Milli Sporcu Barış Telli'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. 33 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Barış Telli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Telli'nin memleketi...
23.02.2023 22:24 - Son Güncelleme: 23.02.2023 22:24
Survivor Barış Telli'nin hayatı, yarışmanın son bölümünde izleyenlerin dikkatini çekip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ TELLİ KİMDİR?
Barış Telli, 1989 yılında dünyaya geldi. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı.
Fenomen ismin memleketi de merak konusu oldu. 33 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Barış Telli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.