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Haberler Magazin Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

Survivor Barış Telli'nin hayatı, yarışmanın son bölümünde izleyenlerin dikkatini çekip araştırılmaya başlandı. Milli Sporcu Barış Telli'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. 33 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Barış Telli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Telli'nin memleketi...

takvim.com.tr
23.02.2023 22:24 - Son Güncelleme: 23.02.2023 22:24
Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

Survivor Barış Telli'nin hayatı, yarışmanın son bölümünde izleyenlerin dikkatini çekip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

BARIŞ TELLİ KİMDİR?
Barış Telli, 1989 yılında dünyaya geldi. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı.

Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

Fenomen ismin memleketi de merak konusu oldu. 33 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Barış Telli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

İşte Barış Telli başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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