Survivor Barış Telli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 33 yaşındaki Barış Telli’nin memleketi...

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 1989 yılında dünyaya geldi. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı.