Alsancak’ın Sedef’i Eslem Akar bakın kaç yaşındaymış! Duyanın ağzı açık kaldı! “Göründüğü gibi değilmiş...”
Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan, Emre Dinler, İdris Nebi Taşkan, Tezhan Tezcan gibi isimlerin yer aldığı Alsancak dizisinde Sedef karakterini canlandıran ünlü oyuncu Eslem Akar, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kamera karşısına ilk kez 2011-2012 yılları arasında yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçen oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternette en çok "Eslem Akar kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Akar'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Eslem Akar kaç yaşındaymış...
23.02.2023 23:44 - Son Güncelleme: 23.02.2023 23:44
ESLEM AKAR KİMDİR?
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir.
İlk oyunculuk deneyimini 2011'de yaşayan Akar'ın yaşı da merak edildi. İnternette en çok "Eslem Akar kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Akar'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.