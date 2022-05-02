Survivor Barış Murat Yağcı’nın üvey babası çıka çıka bakın kim çıktı o takımın teknik direktörü! Babası kim merak edenler onu görünce...

... benden bu kadar, olmuyor artık. Zorlayamıyorum, çıkmıyor... ... Psikolojik olarak da çıkmıyor.'

Yapım ekibi ile görüşen Barış, "Daha önce de yaptık bu konuşmayı benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek sadece o değil sakatlığım da var. Rezil oluyorum, istemiyorum." dedi. Ekibin iknası sonucu Barış yeniden oyuna döndü.