Survivor Barış Murat Yağcı'nın üvey babası çıka çıka bakın kim çıktı o takımın teknik direktörü! Babası kim merak edenler onu görünce...
Survivor 2022 All-Star'da şu sıralar en çok Barış Murat Yağcı konuşuluyor... Yarışmada eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ve onun yeni sevgilisi Ogeday Girişken'le birlikte yarışan ve kısa bir süre önce 'Nisa böyle yaptıkça dayanamıyorum, benden bu kadar' diyen, sonrasında konseyde 'üvey babamdan gelen haber beni dibe çekmişti' açıklamasını yapan Barış Murat Yağcı günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında en çok merak edilen ise 'üvey babası kim' sorusu oldu. Bakın Barış Murat Yağcı'nın çok merak edilen üvey babası kim çıktı. İşte detaylar...
02.05.2022 09:26 - Son Güncelleme: 02.05.2022 09:26
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.
'BENDEN BU KADAR'
İkili arasındaki her diyalog izleyiciler tarafından merak edilirken, Barış Murat Yağcı'nın yeni bölümde Nisa hakkınd söyledikleri 'acaba Nisa'yı unutamadı mı?' sorularına neden oldu.
Barış Murat Yağcı ile Ogeday Girişiken yarıştığı sırada, Barış Murat Yağcı oyunu bırakıyor. Bu sırada Anıl Berk Baki, Yağcı'ya 'senin için bağrıyoruz burada' diye tepki gösteriyor. Ne olduysa buradan son oluyor.
... benden bu kadar, olmuyor artık. Zorlayamıyorum, çıkmıyor... ... Psikolojik olarak da çıkmıyor.'
Yapım ekibi ile görüşen Barış, "Daha önce de yaptık bu konuşmayı benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek sadece o değil sakatlığım da var. Rezil oluyorum, istemiyorum." dedi. Ekibin iknası sonucu Barış yeniden oyuna döndü.