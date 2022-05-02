Burak Sergen ölümden döndükten sonra ihanetle sarsılmıştı... Yaşadıklarını anlattı: "Entübe oldum, aldatıldım, o dönemi yaşanmamış sayıyorum"

Geçen yıl hem sağlığınızla ilgili hem de özel hayatınızda zor günler yaşadınız. Buna dair neler söylemek istersiniz?

O dönemi hayatımdan çıkarmak istiyorum, hiç yaşamamış sayıyorum. Çok zorlu bir süreçti. Her açıdan beni çok kötü etkiledi. Öldüm ve geri döndüm desem yanlış olmaz. Yaşama şansım yüzde 2'ymiş. Yüzde 98 ölür demiş doktorlarım. Ama demek ki daha yaşamam gerekiyormuş. Entübe sürecini de yaşadıktan sonra artık ölümden korkmuyorum. Entübe zaten tama yakın bir ölüm anlamına geliyor. Hastaneden çıktıktan sonra uzun süre yürüyemedim. Birçok ilaç kullandım. Uzun süre tedavi gördüm. Yoğun bakımda günlerce kalmak zorunda kaldım. Bu insanı çok kötü etkiliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Beni hayata oğlumun duaları döndürdü. Pandeminin en ağırını ben geçirdim diyebilirim. O süreçte çok arkadaşımı da kaybettim. İnsanlığın geçirdiği en büyük salgınlarından biri. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, insanoğlu bu salgın karşısında aciz kaldı. Neyse ki, aşılanma süreciyle birlikte insanlar artık daha hafif geçiriyor. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın. Salgınla mücadele için çok önemli bu.