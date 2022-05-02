Niran Ünsal'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı son sağlık durumu nasıl? İşte Niran Ünsal'ın son hali...
Niran Ünsal'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alınan Niran Ünsal'ın son sağlık durumu nasıl? Geçtiğimiz yıl böbreğindeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırılan Niran Ünsal, yeniden ameliyat masasına yattı. Yapılan tetkikler sonucu safra kesesinde sorun olduğu anlaşılan Ünsal, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte ameliyata alınan Niran Ünsal'ın son hali ve son durumu...
APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI
Niran Ünsal'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alınan Niran Ünsal son haliyle takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Niran Ünsal, sağ kaburgasının altında başlayan şiddetli ağrı sebebiyle yine operasyon geçirdi. Üç gün süren ağrılarının sonucunda soluğu hastanede alan Ünsal, acil ameliyata alındı.
"ACİL AMELİYATA ALINDIM"
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Niran Ünsal, ameliyathaneden çıkarılırken çekilen videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu ifadelere yer verdi:
Arkadaşlar 23 Nisan'da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım.
"BUGÜN DAHA İYİYİM"
Ayrıca bugün sağlık durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Ünsal, "Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun..." şeklinde konuştu.
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