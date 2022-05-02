Niran Ünsal’dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı son sağlık durumu nasıl? İşte Niran Ünsal’ın son hali...

Arkadaşlar 23 Nisan'da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım.