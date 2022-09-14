Survivor Barış Murat Yağcı'dan bomba Nisa Bölükbaşı açıklaması! İçinde tuttuklarını itiraf etti! Gözler Ogeday Girişken’e çevrildi
Survivor'da mücadele veren Barış Murat Yağcı, yarışmanın 2020'de yayınlanan sezonunda Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda boy gösteren ikiliden Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmış Barış Murat Yağcı ise Laura Celine ile birliktelik yaşadı. Nisa Bölükbaşı - Ogeday Girişken aşkı tam gaz devam ederken Laura Celine ile yollarını ayıran Yağcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenomen yarışmacı, eski aşkı Nisa Bölükbaşı hakkında uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. İşte Barış Murat Yağcı'nın o açıklaması...
14.09.2022 23:37 - Son Güncelleme: 14.09.2022 23:37
Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Yağcı, birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla da döneme damga vurdu. Ancak fenomen yarışmacıların aşkları mutsuz sonla sonuçlandı ve ikili yollarını ayırdı.
Eski aşıklar, daha sonrasında Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda boy gösterdi. Nisa Bölükbaşı, bu yarışmada Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açarken Barış Murat Yağcı ise Laura Celine ile birliktelik yaşadı.
Nisa Bölükbaşı - Ogeday Girişken aşkı tam gaz devam ederken Laura Celine ile yollarını ayıran Yağcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nişantaşı'nda spor salonu çıkışı objektiflere yansıyan Barış Murat Yağcı, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.