3 çocuk annesi Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Han ile o anlarını ilk kez paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve oğluna bakın...
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 1998 yılında 'Kırık Hayatlar' dizisinde rol alarak yaşayan Bergüzar Korel, Binbir Gece'de başrolü üstlendiği Halit Ergenç'le 2009 yılında görkemli bir düğünle evlendi. 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, 2020'de Han adını verdikleri oğullarına kavuştu. 2021 yılında ise 'Leyla' adında bir kız çocuk dünyaya getiren Korel, hem hamilelik süreçlerinde hem de sonrasında çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak minik oğlu Han ile ev hallerini yayınladı. Anne-oğlun keyifli halleri dikkat çekerken Han sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Bergüzar Korel'in anne-oğul paylaşımı...
14.09.2022 23:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 23:58
Tanju Korel ile Hülya Darcan çiftinin ikinci çocuğu olarak 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bergüzar Korel, 1998'de 'Kırık Hayatlar' dizisinde rol alarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı.
2005'te Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından aynı yıl çekilen 'Zeytin Dalı' dizisinde 'İklim' karakterini canlandıran Korel, 2006 yılında Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı 'Binbir Gece' dizisindeki 'Şehrazat Evliyaoğlu' karakteriyle adını duyurdu.
Korel'in yayınlandığı döneme damga vuran dizideki partneri Halit Ergenç ile arkadaşlığı da kısa sürede aşka dönüştü ve ikili 2009'da nikah masasına oturdu.