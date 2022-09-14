11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un eski eşi bakın kim! Meğer Hayat Bilgisi’nin yıldızı...
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteriyle izleyici ile buluşan Şevket Çoruh, projeden ayrılma kararı aldı. Umut Kurt'un düğününe katılan oyuncu, ayrılık nedenini ise ilk kez açıkladı. Konuyla ilgili "Benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi" diyen Şevket Çoruh, kısa sürede gündem oldu. 16 sezon yer aldığı diziden ayrılan Çoruh'un hayatı da merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Şevket Çoruh'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Şimdilerde Özge Turna ile mutlu bir evlilik sürdüren Çoruh'un 11 yıl boyunca ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şevket Çoruh'un Hayat Bilgisi dizisinde de rol alan eski eşi...
14.09.2022 22:22 - Son Güncelleme: 14.09.2022 22:22
Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, projenin yeni sezonunda yer almayacağını açıklamıştı.
Konu hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum"
Açıklamasıyla kısa sürede gündem olan Şevket Çoruh'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Şevket Çoruh'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.