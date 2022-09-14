11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un eski eşi bakın kim! Meğer Hayat Bilgisi’nin yıldızı...

Konu hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum"