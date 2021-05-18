Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrılıp kanlı bıçaklı olmuştu! Şimdi de 'ayrılmadık' diyorlar... Kadınlara hakaret etmişti

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı ve Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Ancak Barış Murat Yağcı'dan öyle bir son dakika açıklaması geldi ki kafalar allak bullak oldu. İşte detaylar...

18.05.2021 11:32 - Son Güncelleme: 18.05.2021 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





