Songül Karlı göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Frikik kraliçesi Songül iç çamaşırsız spor pozlarıyla tepki çekmişti...
Songül Karlı göğüs dekoltesi ile boy gösterdi görenler yorum yapmadan geçmedi! Frikik kraliçesi Songül Karlı, iç çamaşırsız spor pozları geçtiğimiz aylarda sosyal medyada büyük tepki çekmiş, hakkında yapılan eleştirilere ise, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt vermişti. Değişimi ile dikkat çeken ancak her defasında yalnızca 3 defa göğüslerini küçülttürdüğünü ifade eden 47 yaşındaki Songül Karlı, Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.
18.05.2021 11:44
- Son Güncelleme: 18.05.2021 11:44
Songül Karlı göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla tepki çeken frikik kraliçesi Songül'ü görenler yorum yapmadan geçmedi.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.
İşte son günlerde cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları...
Frikikleri ve iç çamaşırsız spor görüntüleriyle adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde Instagram'da bu paylaşımı ile adından söz ettirmişti.
Geçtiğimiz aylarda Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takılan Songül Karlı yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti...