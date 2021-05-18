Songül Karlı göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Frikik kraliçesi Songül iç çamaşırsız spor pozlarıyla tepki çekmişti...

Songül Karlı göğüs dekoltesi ile boy gösterdi görenler yorum yapmadan geçmedi! Frikik kraliçesi Songül Karlı, iç çamaşırsız spor pozları geçtiğimiz aylarda sosyal medyada büyük tepki çekmiş, hakkında yapılan eleştirilere ise, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt vermişti. Değişimi ile dikkat çeken ancak her defasında yalnızca 3 defa göğüslerini küçülttürdüğünü ifade eden 47 yaşındaki Songül Karlı, Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.

18.05.2021 11:44 - Son Güncelleme: 18.05.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





