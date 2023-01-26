Survivor Barış bacağını nasıl kaybetti azmiyle takdir topluyor! Ayağını neden kaybettiği merak edilen Milli futbolu Barış Telli...
Beklenen reytinglerin altın kaldığı iddia ediken Survivor 2023, ekran macerasına devam ediyor. Ünlüler ve gönülüler takımlarının mücadele ettiği programda en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Barış Telli. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topluyor ve ilham veriyor. Geçtiğimiz haftanın performans birincisi olan Barış Telli hakkında araştırma yapanlar hayat hikayesi karşısında duygularına hakim olamadı. İşte haberin detayları...
Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, gösterdiği performanslarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Milli takımda yakaladığı başarılarla herkesin büyük beğenisini toplayan Telli, Survivor'a da damgasını vurdu.
Geçtiğimiz gün yayınlanan programda düzenlenen denge oyununda sunucu Murat Ceylan, "Ayağa vurmak serbest ancak Barış Telli bu durumdan muaf" ifadelerini kullanmıştı. Silindir tahta üzerine çıkan Telli, "Herkes eşit olmalı, vurulabilir." diyerek bu kuralın kaldırılmasını talep etti.
Hemen ardından başlayan oyunda rakibini deviren Barış Telli, galibiyetinin ardından bir süre denge tahtasının üzerinde kaldı. Protezini çıkaran milli oyuncu, takım arkadaşlarına döndü ve ellerini kaldırarak ters taklayla suya atladı.
Survivor'a katıldıktan sonra kendisinden beklenen performansın üstüne çıkan Barış Telli, açılış haftasındaki performansıyla erkeklerin performans birincisi seçilmişti.