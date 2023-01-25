Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un 1 TL'lik tazminat davasında karar! O cümleler olay olmuştu şimdi karşılıklı 1’er lira ödeyecekler
Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un 1 TL'lik tazminat davasında karar! O cümleler olay olmuştu, şimdi karşılıklı 1'er lira ödeyecekler... Birlikte program sunan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in kavga etmesiyle sadece iki bölüm yayınlanan program ekranlara veda etmişti. Yaşanan kavganın ardından Mustafa Keser ve Bülent Ersoy mahkemelik olmuştu. Şimdi ise iki ünlü ismin birbirine açtığı 1 TL'lik tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un 1 TL'lik tazminat davasında karar! O cümleler olay olmuştu şimdi karşılıklı 1'er lira ödeyecekler...
Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" adlı programdaki partneri Mustafa Keser'in kendisi için "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü.
1 LİRALIK DAVA!
Yaşanan tartışma sonrasında Bülent Ersoy, polemiği yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.Mustafa Keserde bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un programda kendisine "Kürdo" diye hitap ettiğini öne sürdü.
Hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keserde Bülent Ersoy'dan 1 TL manevi tazminat istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ersoy ile Keser'in birbirlerine açtığı davayı haklı buldu ve karşılıklı olarak birbirlerine 1'er liralık manevi tazminat ödemelerine hükmetti.