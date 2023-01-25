Serenay Sarıkaya'yla ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un siz bir de kız kardeşini görün! Aile'nin yıldızı Kıvanç'ın sarışın bomba kardeşi...
Uzun bir aradan sonra Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ son dönemin en merak edilen isimlerinden biri. Eşi Başak Dizer'in, Serenay Sarıkaya alarmı vererek Aile dizisinin setinden ayrılmadığı iddia edilen Tatlıtuğ hakkında araştırma yapanlar kız kardeşi Melisa'yı görünce hayran kaldı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
25.01.2023 10:57 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:57
Başrollerini Serenay Sarıkaya ile üstlendiği Aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin tanıtımının yayınlanmasının ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.
Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.
İşte güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...