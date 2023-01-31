Survivor Aziz'in memleketini duyan inanamadı! Bakın 27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber aslen nereli! Yemekteyiz yarışmasıyla tanınmıştı...
Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yer alan Aziz Ozan Dilber, diğer yarışmacılarla girdiği diyalogla sık sık gündeme geldi. İlk olarak Yemekteyiz programıyla televizyon ekranlarında yer alan ve asıl mesleği avukatlık olan Dilber, yayınlanan son bölümle birlikte bir kez daha adından söz ettirdi. 27 yaşındaki fenomen yarışmacının hayatı da merak konusu oldu. Dilber'in özellikle memleketi merak edilerek "Survivor Aziz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Aziz Ozan Dilber'in memleketi...
31.01.2023 00:38 - Son Güncelleme: 31.01.2023 00:38
Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yer alan Aziz Ozan Dilber, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR AZİZ KİMDİR?
Survivor 2023'ün en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aziz Dilber, daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı.
27 yaşındaki Dilber'in özellikle memleketi merak edildi. İnternette en çok "Survivor Aziz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.