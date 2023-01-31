Seda Sayan ile Çağlar Ökten lüks evleri için alışverişe çıktı! Aşk yuvalarını gören bir daha baktı! Her detayını yayınlamıştı...

Bir magazin programına konuşan Sayan, şunları söyledi: "20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor.