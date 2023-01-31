Seda Sayan ile Çağlar Ökten lüks evleri için alışverişe çıktı! Aşk yuvalarını gören bir daha baktı! Her detayını yayınlamıştı...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'evet' diyen ünlü çift, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çift, şimdi ise lüks evleri için çıktıkları alışverişle gündem oldu. Evlerine avize bakan ikilinin aşk yuvaları da merak konusu oldu. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evini görenler ise dönüp bir daha baktı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...
31.01.2023 00:19 - Son Güncelleme: 31.01.2023 00:19
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçen Nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı problemler sebebiyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi.
Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'evet' diyen ünlü çift, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.
ÇOCUK AÇIKLAMASI!
Paylaşımları kadar açıklamalarıyla da konuşulan ikiliden Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla uzun süre adından söz ettirdi.