10 sene dile kolay! Aslı Tandoğan’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören inanamadı! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı...
Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı olarak hafızalara kazınan Aslı Tandoğan, katıldığı bir televizyon programının ardından gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Aslı Tandoğan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aslı Tandoğan kiminle evliymiş...
31.01.2023 01:54 - Son Güncelleme: 31.01.2023 01:54
Aslı Tandoğan, katıldığı bir televizyon programının ardından gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2 çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Aslı Tandoğan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.