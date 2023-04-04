Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş Aziz Ozan Dilber her tuşa basmış
Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti ilk olarak. Tabi ardından gerisi geldi. Parkurda geçirdiği kazayla yürekleri ağızlara getiren Aziz Ozan Dilber ardından oyun öncesi seremonide Asena'yla girdiği ağız dalaşıyla gündemde. Hakkında araştırma yapanlarsa kim olduğunu görünce şaştı kaldı.
04.04.2023 08:03 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:04
Aziz tanıtımda, '' Dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hırs, entrika, ihtiras, akıl oyunları hepsinden besleniyorum. Bekleyin Aziz Survivor'a geliyor" cümleleriyle dikkat toplamıştı.