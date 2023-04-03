Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yaş gününde dekolteli pozlar! Emre Altuğ, Buçe Buse Kahraman'ın kara kedi rolüne gelen tepkilere karşı tavır almıştı
Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yaş gününde dekolteli pozlar! Emre Altuğ, Buçe Buse Kahraman'ın kara kedi rolüne gelen tepkilere karşı tavır almış ve "Buçe bizim için çok değerlidir, çok iyi bir oyuncu olma adayıdır. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Yaşı küçük arkadaşlar biraz atarlı oluyorlar. Rol ile gerçek hayatı karıştırmamak lazım. Ona verilen rolü de son derece başarılı oynayan biri." diyerek genç oyuncuya destek çıkmıştı. Yeni yaşını arkadaşları ile birlikte kutlayan Buçe Buse Kahraman'ın Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
03.04.2023 10:16 - Son Güncelleme: 03.04.2023 10:22
Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yaş gününde dekolteli pozlar! Emre Altuğ, Buçe Buse Kahraman'ın kara kedi rolüne gelen tepkilere karşı tavır almıştı...
'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Emre Altuğ, rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman'a destek verdi. Altuğ, yapımda canlandırdığı karakter nedeniyle kötü yorumlara maruz kalan Kahraman'la ilgili konuştu.
Kısa sürede gündem olan Buçe Buse Kahraman'ın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...