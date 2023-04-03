Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yaş gününde dekolteli pozlar! Emre Altuğ, Buçe Buse Kahraman'ın kara kedi rolüne gelen tepkilere karşı tavır almıştı...

Altuğ, "Buçe bizim için çok değerlidir, çok iyi bir oyuncu olma adayıdır. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Yaşı küçük arkadaşlar biraz atarlı oluyorlar. Rol ile gerçek hayatı karıştırmamak lazım. Ona verilen rolü de son derece başarılı oynayan biri" dedi.