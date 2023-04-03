Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'a bakın 60'ında da hala Bambi! Kızları Zeynep'i görenler şaşkına döndü: "Babasının hık demiş burnundan düşmüş"
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'a bakın 60'ında da hala Bambi! Kızları Zeynep'i görenler şaşkına döndü, "Babasının hık demiş burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu. 1995 yılında dünyaeevine giren Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un Zeynep ve Ayşe adında iki kızları var... Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon, eşi Süheyl Uygur ve kızlarıyla sosyal medya gündeminde.
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'a bakın 60'ında da hala Bambi! Kızları Zeynep'i görenler ise şaşkına döndü, "Babasının hık demiş burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu.
"3 GÜNDE BOŞANIRLAR DEMİŞLERDİ DAYAN SÜHEYL"
1995 yılında evlenen Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un iki de kızları var...
Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunan çift sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz aralık ayında fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde 'üç güne boşanırız' diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl."
"SÜHEYL SENİ SEVİYOR"
Süheyl Uygur da eşinin paylaşımına sessiz kalmadı ve bu fotoğrafın altına, 'Bu gönül bizim kime ne. Bugün 28. Yıldönümümüz. Süheyl seni seviyor' notunu düştü.