Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış o görüntüleri...
Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti ilk olarak. Tabi ardından gerisi geldi. Son olarak ada konseyinde tek aday çıkması beklenirken onun hamlesiyle iki aday çıkaran gönüllüler takımı adeta çılgına döndü. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Aziz Ozan Dilber meğer bugüne kadar her tuşa basmış.
28.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:35
Henüz ilk günlerden takım arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Aziz Ozan Dilber merak edilen isimlerden biri.
Kaybedilen ikinci dokunulmazlık sonrası da muhtemel adaylar olan Elanur ile Fatih yerine, Alper'e oy atınca, potaya iki aday gitmesine neden olan Aziz Ozan Dilber, takım arkadaşlarınca topa tutulmuştu.